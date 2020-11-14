Украинская модель и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Алла Костромичева впечатлила эпатажной выходкой во время бурной вечеринки Как передает Politeka, провокационным снимком красотка поделилась у себя на странице в Instagram. «Наша вечериночка уже на youtube! Обожаю такие съемки! Красивая картинка, свобода творчества - хоть на столе прыгай, хоть на голове стой (а я и встала 😂) яркие эмоции и много реквизита - все для успешного кадра. Чтобы вы сделали будь участницей проекта? Есть идеи?», - написала Костромичева. Чтобы привлечь внимание фанатов, а также сделать успешные кадры модель разлеглась прямо на столе. При этом стол был сервирован фруктами напитками, но ей это не помешало. Девушка ярко накрасилась, обвешала себя различными украшениями, а также надела экстравагантный наряд блестящего цвета и улеглась на столе с бокалом в руках.

"Противно смотреть", "Огонь 🔥 побольше таких испытаний 🙌", " Под столом", "Нет слов", "Аллочка, Вы просто прекрасна😍 Теперь мало у кого повернется язык сказать, что Вы бы не смогли справиться с подобными испытаниями💪 Невероятно блестали в этом выпуске", - пишут в сети.

Как сообщалось до этого, украинская модель Алла Костромичева впечатлила поклонников длиной своих ног.

Модель позировала на съемочной площадке, присев на кресло, а свою длинную "роскошь" Костромичева уложила на стол.

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку: «Можно смотреть вечно».

А еще Politeka писала, что Костромичева свела с ума позой в «невидимом» платье: «Мечтаю…».

Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила: «А можно повторить?»