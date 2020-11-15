Модель и судья шоу "Супер топ-модель по-украински" Алла Костромичева разъяснила, что такое "женская сексуальность"

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в роскошном наряде.

Модель покрутилась перед камерой в черном платье из полупрозрачной ткани, сквозь которое было видно нижнее белье. Лук дополнила стильная соломенная шляпка, под которую звезда спрятала волосы.

Девушка позировала на природе, соблазнив безумным разрезом до ягодиц. На одном из фото Алла изящно присела - так, что обнажились ее "бесконечные" ножки.

В подписи Костромичева раскрыла тему следующего эфира "Супер топ-модель по-украински".

"Тема следующей недели СТМПУ «женская сексуальность». Для меня это соединение таких качеств как любовь к себе и честность с собой, ухоженность и харизма, умение слышать свои желания и интеллект, в том числе и эмоциональный, пластика тела. А что для вас это понятие? 📸", - поделилась Алла.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Алла, как всегда шикарна 🔥"

"Можно быть не сексуальной внешне, но очень сексуальной внутренне. Х-харизма😍"

"Мій ідеал♥️"

"Тут без слов 😻😻"

"Агата Кристи 🖤"

"Отзываются ваши слова очень 😍 Ещё для меня это состояние, целостность (наверное, это и есть соединение, как вы и написали), контакт с собой. Тело, психика, душа ❤️ А ещё это кайф 😍 Кайф быть собой 😊"

"Какая Вы красивая 😍"

Ранее мы сообщали, Костромичева ошеломила неожиданным фото, ради которого улеглась на накрытый стол. Намарафеченная Алла приняла томную позу, вскинув руки и закрыв глаза.

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку: «Можно смотреть вечно».

А еще Politeka писала, что Костромичева свела с ума позой в «невидимом» платье: «Мечтаю…».

Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила: «А можно повторить?»