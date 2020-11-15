Так і тягне один до одного

Популярна співачка Ані Лорак підкорила простим і молодіжним образом на світському заході

Як повідомляє Politek.net, в соцмережі "Instagram" з'явилася спільна фотографія артистки і російського концертного директора Майї Серікової. Жінки відображені перед великою афішею, на ній можна помітити поп-виконавця Сергія Лазарєва, якого називають коханцем Ані Лорак.

Сама співачка з'явилася на заході в чорній толстовці з білим написом, яку неможливо повністю розгледіти через невдалий ракурс. Майя Серікова стала поруч в бежевому светрі і зібраними назад волоссям. Користувачі соцмережі захопилися зовнішністю Ані Лорак, багато хто помітив, що артистка здалася практично ненафарбованою:

"Без макіяжу така мила 😍"; "Ох, знову разом, знову поруч🤤 😏❤️"; "Така миленька без макіяжу молодше виглядає Кароліночка❤️".

Раніше Ані Лорак розбурхала шанувальників, з'явившись на сцені в короткій блискучій сукні, яка сильно обтягнула її пишний бюст і осину талію. Поділ наряду під час виступу майорів з боку в бік, і раз у раз оголював її пружні стегна і стрункі ноги в сітчастих колготках. Груди ж, здавалося, ось-ось вистрибне назовні з тісного декольте від одного необережного руху.

Образ красуні доповнили босоніжки на високих підборах і платформі, темні тіні на повіках, сережки і волосся, заправлені за вухо. У такому вигляді знаменитість постала на власному шоу "Діва".

Нагадаємо, що Ані Лорак красиво поклала бюст у сукні з декольте: "око не відвести»

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".

Також Politeka писала, що щаслива Лорак обтягнула животик, розсекретивши зміни у фігурі:"Фоткал Лазарєв".