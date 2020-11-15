Популярна співачка Ані Лорак підкорила простим і молодіжним образом на світському заході
Як повідомляє Politek.net, в соцмережі "Instagram" з'явилася спільна фотографія артистки і російського концертного директора Майї Серікової. Жінки відображені перед великою афішею, на ній можна помітити поп-виконавця Сергія Лазарєва, якого називають коханцем Ані Лорак.
Сама співачка з'явилася на заході в чорній толстовці з білим написом, яку неможливо повністю розгледіти через невдалий ракурс. Майя Серікова стала поруч в бежевому светрі і зібраними назад волоссям. Користувачі соцмережі захопилися зовнішністю Ані Лорак, багато хто помітив, що артистка здалася практично ненафарбованою:
"Без макіяжу така мила 😍"; "Ох, знову разом, знову поруч🤤 😏❤️"; "Така миленька без макіяжу молодше виглядає Кароліночка❤️".
Без білизни в прозорих сукнях: Белла Хадід і Кендалл Дженнер виставили пікантні місця на публіці
Пристрасна Анджеліна Джолі переборщила з розрізом на сукні, завороживши дикою красою: мрія мільйонів
Алентова з "Москва сльозам не вірить", Машна з "Гардемаринів", Леонтьєв та інші кумири, яких більше не впізнати: фото після пластики
"До мінус 16": українців попередили про люті морози, коли чекати погодного удару
Раніше Ані Лорак розбурхала шанувальників, з'явившись на сцені в короткій блискучій сукні, яка сильно обтягнула її пишний бюст і осину талію. Поділ наряду під час виступу майорів з боку в бік, і раз у раз оголював її пружні стегна і стрункі ноги в сітчастих колготках. Груди ж, здавалося, ось-ось вистрибне назовні з тісного декольте від одного необережного руху.
Образ красуні доповнили босоніжки на високих підборах і платформі, темні тіні на повіках, сережки і волосся, заправлені за вухо. У такому вигляді знаменитість постала на власному шоу "Діва".
Нагадаємо, що Ані Лорак красиво поклала бюст у сукні з декольте: "око не відвести»
Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".
Також Politeka писала, що щаслива Лорак обтягнула животик, розсекретивши зміни у фігурі:"Фоткал Лазарєв".