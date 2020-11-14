Украинская исполнительница Ани Лорак впечатлила поклонников, посветив упругими формами в платье с декольте

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Думаю о вас...Когда снова смогу обнять вас взглядом», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Ани Лорак позирует в платье с декольте, эффектно демонстрируя упругие формы.

«Божественный вид», «глаз не отвести», «Каролиночка как же Вы прекрасны😍 Спасибо, что порадовали такими фото шикарными❤️😍 Прям настроение подняли❤️ Лучшее завершение дня», «мы тоже безумно хотим вас обнять», «такая обворожительная😍😍 самая красивая❤️и мы мечтаем уже обнять вас», - пишут ее поклонник.

Как сообщалось до этого, украинская исполнительница Ани Лорак переполошила соцсети инцидентом, случившимся с ней в Москве

На кадрах ролика, размещенного фан-группой видно, что певица в красной куртке идет по коридору, доходит к раздвижным дверям и в этот момент двери внезапно начинают съезжаться перед носом Лорак.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».

Также Politeka писала, что счастливая Лорак обтянула животик, рассекретив изменения в фигуре: "Фоткал Лазарев".