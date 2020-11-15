Так и тянет друг к другу

Популярная певица Ани Лорак покорила простым и молодежным образом на светском мероприятии

Как сообщает Politek.net, в соцсети "Инстаграм" появилась совместная фотография артистки и российского концертного директора Майи Сериковой. Женщины запечатлены перед большой афишей, на ней можно заметить поп-исполнителья Сергея Лазарева, которого называют любовником Ани Лорак.

Сама певица появилась на мероприятии в черной толстовке с белой надписью, которую невозможно полностью разглядеть из-за неудачного ракурса. Майя Серикова стала рядом в бежевом свитере и собранными назад волосами. Пользователи соцсети восхитились внешностью Ани Лорак, многие заметили, что артистка показалась практически ненакрашенной:

"Без макияжа такая милая 😍"; "Ох, снова вместе, снова рядом 🤤😏❤️"; "Такая миленькая без макияжа моложе выглядит Каролиночка❤️".

Ранее Ани Лорак взбудоражила поклонников, появившись на сцене в коротком блестящем платье, которое сильно обтянуло ее пышный бюст и осиную талию. Подол наряда во время выступления развевался из стороны в сторону, и то и дело обнажал ее упругие бедра и стройные ноги в сетчатых колготках. Грудь же, казалось, вот-вот выпрыгнет наружу из тесного декольте от одного неосторожного движения.

Образ красотки дополнили босоножки на высоких каблуках и платформе, темные тени на веках, сережки и волосы, заправленные за ухо. В таком виде знаменитость предстала на собственном шоу "Дива".

Напомним, что Ани Лорак красиво уложила бюст в платье с декольте: «Глаз не отвести»

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».

Также Politeka писала, что счастливая Лорак обтянула животик, рассекретив изменения в фигуре: "Фоткал Лазарев".