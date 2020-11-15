Молода коханка стриптизера Тарзана Анастасія Шульженко зробила нову заяву

Як передає Politeka.net, 28-річна актриса, що стала зіркою, закрутивши роман з одруженим на Наташі Корольовій Сергієм Глушком (справжнє ім'я Тарзана - ред.) опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, подякувавши небайдужим за увагу і порад. Анастасія поборола хворобу, що починалася як застуда, але згодом переросла в більш важку форму.

Так, молода коханка Тарзана розповіла в підписі про те, що їй приємно повернутися до життя після півторитижневої ізоляції.

"Так, пора повертатися, не встигла я отямитися після хвороби, як #П'ятниця13 вибила мене з життя знову на кілька днів))) 😂🙈 І все ж, як це чудово вийти на вулицю, взяти гарячий капучино без цукру, з корицею, подихати свіжим прохолодним повітрям))) Після півторитижневої ізоляції це прям рай) Дякую тим, хто не побоявся бути зі мною і були весь час поруч, без вас я б не впоралася🙏 І за поради по лікуванню окреме спасибі, вони мені дуже стали в нагоді й поставили на ноги🙏 бо лікар прийшов тільки на четверту добу після того, як викликала його🤦♀️ Чи був це #covid в легкій формі - не знаю, потрібен аналіз на антитіла... Бережіть себе і будьте уважні до свого здоров'я🧡 🧡 🧡", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати:

"Не хворій, красуня!🔥"

"З благополучним одужанням, так тримати! Позитиву і любові вам 🔥"

"натуральна краса, 👍"

"Та не переживайте ви так, молода, красива. Життя як зебра. Біла смуга прийде по-любому"

Раніше ми повідомляли, важко хвора Шульженко звернулася до публіки: «Носіть маски, бережіть себе. Хоча я не впевнена, що вони допомагають. Мені не допомогла. Тепер постільний режим».

Нагадаємо, що син Тарзана після зрад батька спантеличив недитячими закликами:»Кайфуйте".

Також Politeka писала, що син королевою пішов по стопах батька, блиснувши оголеним торсом: "Архипко, удачі!".