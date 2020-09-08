18-летний сын стриптизера Тарзана и певицы Наташи Королевой, Архип Глушко, объявил интересную новость

Парень разместил в своем Инстаграм пост с, можно сказать, провокационными фото, передает Politeka.net. На снимках Архип позировал в цветной рубашке. Одежду он расстегнул, будто пойдя по стопам известного отца, который занимается стриптизом.

Сын знаменитостей посветил обнаженным торсом, а на шее парня можно заметить золотую цепочку.

Сын Тарзана также отличился стильной прической с кудрявыми локонами.

"Уже в эту среду, наконец-то, состоится премьера клипа «Бутылка вина»!!! Сам клип уже ждет своего времени на моем Ютуб канале. Поэтому всех жду за бокалом красного сухого😂", - написал Архип.



За час пост собрал почти 200 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.

"Не могу дождаться 🔥🔥🔥", "Удачи бро 🤗🤗🤗", " Тебе в спортзал нужно, а то внешность слишком миловидная", "Архипка, удачи!!!!! Жду!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Архип Глушко на своей странице в TikTok поделился кадрами со съемок клипа на песню «Бутылка вина». На записи юноша одет в красные спортивные штаны с лампасами и цветастую рубашку.

Он жестикулирует под фонограмму, а в конца видно напарницу по съемочной площадке, которая после одного из движений юного певца «летит» в сторону.

Ранее сообщалось, что Архип Глушко в фирменной толстовке сидит за барабанной установкой и вызывающе смотрит в камеру с капюшоном на голове. Одну руку с палочкой музыкант выставил в сторону, а другой оперся о колено.

"Итак, подошло к концу лето 2020. Для меня лето было очень продуктивным...", - написал Архип.

Напомним, что безбашенный сын Тарзана и Королевой поразил выходкой на публике, кадры слили в сеть: "Был пацан и нет пацана".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику: "Пора сменить...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь: «Ужас».