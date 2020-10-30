Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко выпустил новую песню

Как пишет Politeka.net, об этом парень рассказал у себя в Инстаграм. 18-летний Архип поделился фото, на котором позировал, развалившись на диване. Он сидел в широких штанах, солнцезащитных очках и растаманской шапочке

«Холодает, снова начинается карантин, но не стоит грустить. Наслаждайтесь жизнью и кайфуйте) Мой новый трек «Растафарай» поможет вам поднять настроение до небес. Поэтому слушайте и солнышко всегда будет светить для вас», - подписал фото парень, добавив в сторис припев своей новой песни.

Стоит отметить, что страничка Архипа не пользуется популярностью, поэтому за полчаса пост собрал лишь 150 лайков.

Отметим, что выбор песни для 18-летнего юноши оказался очень необычным. Как известно, «Джа Растафарай» - это выражение, известное как клич растафарианцев. Это некая религия людей, родившихся на Ямайке. Прежде всего, она известна романтизацией употребления запрещенных веществ.

Добавим, что Архип решил наплевать на критику и записать новый трек. Его предыдущая песня подверглась жесткому хейту. В сети его травили за отсутствие таланта и голоса. Правда, позже парень удалил все плохие комментарии, оставив только слова похвалы.

Напомним, что у разгневанной любовницы Тарзана нашлась новая порция компромата: "Хочется досадить уже не ему, а Наташе".

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