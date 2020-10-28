18-летний сын Наташи Королевой и Тарзана Архип подурачился во дворе

Как передает Politeka.net, видео своих забав парень опубликовал в сториз. Он заснял осеннюю листву, которая выпала во дворе. Парень шагал по листьям и наслаждался погодой.

«Осень, осень, пришла к нам осень. Вот это навалило однако. Прямо ангелочка делать можно. Это я все соберу, сделаю отварчик. Не хочу, чтобы листья пропадали. Круто, круто», - рассказал поклонникам Архип, снимая осенние листья в своем дворе.

Позже Архип опубликовал видео детских забав. Он поднял листья и стал подбрасывать их над собой.

Отметим, что парня регулярно критикуют за странноватое поведение и неуклюжие движения. Так, недавно он опубликовал видео с вечеринки, на которой он танцевал. Поклонники обрушились на Архипа со злыми отзывами.

«Божечки... Что за дергания, необычное самовыражение», «Я один у маменьки», «Какой неуклюжий, совсем нет слуха», «Танцы это не твоё», «Вам не кажется что у него что то с мозгами не то», - пишут люди.

Отметим, что несмотря на юный возраст у Архипа уже были отношения со взрослой девушкой. Долгое время он встречался с экс-участницей Дом-2 Марией Слугиной.

Напомним, что сын Наташи Королевой от Тарзана не разрешил маме второго ребенка: "Был уже приличный срок".

Как сообщала Politeka, Королева впервые призналась, кто из мужчин побывал в ее постели кроме Тарзана и Николаева: "Я очень рада...".

Также Politeka писала, что страдающая от измен Тарзана Наташа Королева обратилась к сыну: "Ты уж не тащи в хату...".