Любовница Сергея Глушко (Тарзана) Анастасия Шульженко тяжело заболела

Как передает Politeka.net, любовница 50-летнего мужа Наташи Королевой сообщила об этом в своем микроблоге в Инстаграм.

Оказалось, что три дня назад начиналось как простуда, сейчас переросло в более тяжелое заболевание.

Шульженко пожаловалась, что попробовала все народные методы и те оказались бесполезными. Теперь Анастасия обратилась к врачам, но жалуется, что ждать нужно очень долго.

Любовница Тарзана обратилась за помощью к фолловерам, и просит их совета в лечении. Она отмечает, что никогда и подумать не могла, что с ней такое произойдет.

«Не думала, что так сильно заболею… Состояние мерзкое», — признает Шульженко.

Анастасия рассказала, что ношение маски не помогло избежать заражения: «Носите маски, берегите себя. Хотя я не уверена, что они помогают. Мне не помогла. Теперь постельный режим».

Напомним, недавно Шульженко опубликовала видео, на котором обратилась к Сергею Глушко. Девушка заявила, что люди, которые хотят что-то забыть, обычно вычеркивают это из жизни, не вспоминая. Тарзан же, по ее мнению, специально «провоцирует и педалирует на эту тему».

«Сережа, не зли меня, или ты хочешь, чтобы я рассказала вообще все? Все, на чем строились наши отношения... Не зли меня, пожалуйста!», - смело заявила Шульженко.

Напомним, что сын Тарзана после измен отца озадачил недетскими призывами: «Кайфуйте».

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