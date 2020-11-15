Співачка й телеведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко змусила публіку переживати
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав її син Майкл (через місяць дитині виповниться два роки). Хлопчик з перев'язаною рукою займався розвиваючими іграми з педагогом-нянечкою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Виявляється, малюк зламав ручку - про це в підписі розповіла його зіркова мама. За словами Регіни, вона терміново звернулася за допомогою до публіки в пошуках варіантів спокійних ігор для сина. Як відомо, хлопчик останнім часом активно займався гімнастикою, а тепер йому доводиться відмовлятися від своїх рухливих захоплень.
"Зламав лапу наш ведмідь 🐻 😰 спасибі всім, хто відгукнувся на прохання надіслати варіанти спокійних ігор. 🙏 Мені до сліз було приємно, коли нам написала @leno4ka_kulikova і привезла цілий чарівний мішок ігор. Михайло Владиславович задоволений і навіть забув про те, що всю ніч прокидався від болю в ручці😥", - розповіла про свою біду Тодоренко.
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"Я звичайно все розумію - дитина, але мій за 12 років нічого не зламав (((треба більше уваги приділяти? Як це можливо?"
"👏якнайшвидшого одужання Вам!🌹"
"Ну як так-то?! 🥺"
"Бідненький, як же він примудрився🙈"
"Регіна який же він класний 😍 😍 😍 такий же добрий погляд як і у вас...!!! Обожнюю його!!!😍 Дай Вам Бог!!!😇"
"Господи... Регіночка бажаю Майклу одужати 🥺 😢 "
"Маківка 😟 як так-то???? Поправляйся, Михайло Владиславович"
"Як круто він говорить!!!! Молодець який!👍😘"
Нагадаємо, що Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику: "який пейзаж...".
Ще Politeka писала, що Тодоренко спантеличила змінами в зовнішності, зірку не впізнати: "чим старше, тим…».