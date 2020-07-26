Регина Тодоренко похвасталась идеальными изгибами в ярко-желтом купальнике во время отдыха

Артистка решила показать кадр, на котором сверкнула формами и ярким естественным видом в одном лишь желтом купальнике без принтов. Как известно, после родов, звезда успела привести себя в форму, похудев на 18 килограмм. Теперь Тодоренко постоянно подчеркивает фигуру разными нарядами и не стесняется блистать в бикини, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз на фан странице в Инстаграм и в профиле звезды появились пляжные кадры, сделанные на отдыхе Регины. Девушка примерила стильный купальник, дополнив образ аккуратным платком желтого цвета с разноцветным принтом.

«Что за чудо места, которые мне удаётся посетить! Иногда я не верю своим глазам, но все это настоящее , все это соткано руками природы ❤️ Нам остаётся всего лишь беречь эту красоту! 🙏🏻», - пишет звезда.

Вот что ответили Тодоренко фанаты:

«Моя конфетка! ❤️🙌🏼», «Похоже на Баскунчак😉💙», «Регина, я восторгаюсь Вами!👍Как бы я хотела путешествовать вот так по работе! Эта была бы работа мечты, какой пейзаж!❤️☀️🍀», «Это очень важно! Беречь природу! Быть осознанное! В питании, в потреблении 🙏🏻», «Такая красивая и яркая 😍😍😍 восхищаюсь тем, как быстро вы вернулись в форму после родов 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 у меня почти полгода, и пока только минус 7кг. Ещё столько же впереди 🙈», «Какая восхитительная природа...вы тоже ничего😘😘😘».

До этого звезда предстала в костюме нюдового оттенка с ярким макияжем на лице и во врем укладки своих пышных волнистых волос. Звезда позировала разбутой, сидя за столом и ярко улыбаясь на камеру. Именно раззутые ноги звезды и привлекли внимание фанатов.

«#10фактовобомне

Отгадайте, какие из них ложные ! Пишите в комментах)

1. В 15 лет раздавала флаеры на Дерибассовской улице, а на заработанные деньги покупала духи.

2. Я - дипломированный логист.

3. Выпустила музыкальный альбом FIRE, на обложке которого обнаженная.

4. Любимое блюдо - кактусовый суп

5. Мой голос можно услышать в песне Ани Лорак «Оранжевые сны»

6. Я являюсь членом братства трески и потрохов в Португалии

7. Мне вживили сухожилие горной овцы (хожу с ним по сей день)

8. Я пилотировала самолёт и посадила его самостоятельно на одной из самых опасных взлетных полос в мире

9. Получила #ТЭФИ как лучшая Ведущая утреннего шоу выходного дня.

10. За все время путешествий в тревел-шоу #ОрелиРешка потратила полмиллиона долларов», - написала под постом звезда, однако многих заинтересовали именно ноги звезды большого размера.

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