Украинская телеведущая Регина Тодоренко, известная благодаря шоу «Орел и Решка», впечатлила поступком во время выступления
Как рассказывает Politeka, кадром знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Спасибо вам, дорогие, за поддержку и за такие тёплые комментарии! Сильный стресс я пережила в момент съёмок номера «Сибирский цирюльник». Мы оба волновались @romankostomarovkrs и влюбились в эту постановку так, что хотим повторить ещё)», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Тодоренко позирует, запрыгнув прямо в коньках и платье на руки к партнеру, стараясь его при этом поцеловать.
«Как вы наигранно плакали, стыдно было смотреть. Научитесь правильно принимать критику. А что вы сделали, чтобы не получить эти 5,9? Вашими же словами», «вы однозначная умничка! Успехов вам всегда и во всем», «Регина, если бы я вас не знала, я бы подумала что Вы фигуристка! Это было прекрасно👍🏻», «я реву. Благодарю, вы невероятная», - пишут ее поклонники.
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Как мы рассказывали до этого, ведущая проекта «Орел и Решка» Регина Тодоренко огорошила поклонников, исполнив зажигательный танец в платье
На опубликованных кадрах Тодоренко исполняет зажигательный танец на камеру, задрав при этом платье до предела. Из-под него, как заметили поклонники, показались практически незаметные шорты.
Напомним, что Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике: "Какой пейзаж...".
Еще Politeka писала, что Тодоренко озадачила переменами во внешности, звезду не узнать: «Чем старше, тем…».