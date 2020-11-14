Украинская телеведущая Регина Тодоренко, известная благодаря шоу «Орел и Решка», впечатлила поступком во время выступления

Как рассказывает Politeka, кадром знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Спасибо вам, дорогие, за поддержку и за такие тёплые комментарии! Сильный стресс я пережила в момент съёмок номера «Сибирский цирюльник». Мы оба волновались @romankostomarovkrs и влюбились в эту постановку так, что хотим повторить ещё)», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Тодоренко позирует, запрыгнув прямо в коньках и платье на руки к партнеру, стараясь его при этом поцеловать.

«Как вы наигранно плакали, стыдно было смотреть. Научитесь правильно принимать критику. А что вы сделали, чтобы не получить эти 5,9? Вашими же словами», «вы однозначная умничка! Успехов вам всегда и во всем», «Регина, если бы я вас не знала, я бы подумала что Вы фигуристка! Это было прекрасно👍🏻», «я реву. Благодарю, вы невероятная», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, ведущая проекта «Орел и Решка» Регина Тодоренко огорошила поклонников, исполнив зажигательный танец в платье

На опубликованных кадрах Тодоренко исполняет зажигательный танец на камеру, задрав при этом платье до предела. Из-под него, как заметили поклонники, показались практически незаметные шорты.

Напомним, что Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике: "Какой пейзаж...".

Еще Politeka писала, что Тодоренко озадачила переменами во внешности, звезду не узнать: «Чем старше, тем…».