Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая не так давно попала в громкий скандал, сильно изменилась за последнее время
У себя в Инстаграм звезда опубликовала свежее фото, на котором ее трудно узнать, передает Politeka.net. Судя по снимкам, звезда сильно похудела за последние месяцы. Похудело и ее лицо, которое без яркого макияжа стало неузнаваемым. Большие глаза ведущей, которые всегда были ее фишкой, теперь выглядят еще более выразительными.
«Вы за nude или яркий makeup?», - спросила звезда у своих поклонников.
За час ее фото собрало более 35 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали обсуждать, какому макияжу они отдают предпочтение.
«Чем старше, тем «нюдовее и нюдовее», если можно так сказать», «Я за естественность», «Регина, ты красотка», «Для меня все должно быть в меру», «Мне кажется, что вам всякий makeup подойдёт. Но все таки я за яркий», «Регина, ты без макияжа красавица!», «Я за внутренний комфорт. Если комфортнее с Мейком - ок. Если Мейк доставляет дискомфорт – нафиг», - пишут пользователи сети.
Русская Кардашьян в аппетитном бикини ослепила великолепием: "Как пончик сладкий"
Бузова огорошила видом в одном лифчике посреди улицы, пикантное фото: "Что с животом?"
Украинская Кардашьян потрясла "дыньками", выпавшими из тесного купальника: "Вот это прогиб"
Победительница "Евровидения" Кончита Вурст еле вместила свое достоинство в белье: "Безумие!"
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко сверкнула фигуркой в купальнике. Артистка позировала возле моря в желтом купальнике без принтов. Видно, что после родов звезда успела привести себя в форму, похудев на 18 килограмм.
Напомним, что Тодоренко впервые за долгое время показалась в купальнике, поразив видом: «Регина, оденьтесь».
А еще Politeka сообщала, что Тодоренко без капли смущения задрала юбку и выставила напоказ свои достоинства: "Регина умеет...".
Также Politeka писала, что Тодоренко в разных позах засняли с известным красавцем, Топалов будет рвать и метать: "Вот это уже...".