Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая не так давно попала в громкий скандал, сильно изменилась за последнее время

У себя в Инстаграм звезда опубликовала свежее фото, на котором ее трудно узнать, передает Politeka.net. Судя по снимкам, звезда сильно похудела за последние месяцы. Похудело и ее лицо, которое без яркого макияжа стало неузнаваемым. Большие глаза ведущей, которые всегда были ее фишкой, теперь выглядят еще более выразительными.

«Вы за nude или яркий makeup?», - спросила звезда у своих поклонников.

За час ее фото собрало более 35 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали обсуждать, какому макияжу они отдают предпочтение.

«Чем старше, тем «нюдовее и нюдовее», если можно так сказать», «Я за естественность», «Регина, ты красотка», «Для меня все должно быть в меру», «Мне кажется, что вам всякий makeup подойдёт. Но все таки я за яркий», «Регина, ты без макияжа красавица!», «Я за внутренний комфорт. Если комфортнее с Мейком - ок. Если Мейк доставляет дискомфорт – нафиг», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко сверкнула фигуркой в купальнике. Артистка позировала возле моря в желтом купальнике без принтов. Видно, что после родов звезда успела привести себя в форму, похудев на 18 килограмм.

Напомним, что Тодоренко впервые за долгое время показалась в купальнике, поразив видом: «Регина, оденьтесь».

А еще Politeka сообщала, что Тодоренко без капли смущения задрала юбку и выставила напоказ свои достоинства: "Регина умеет...".

Также Politeka писала, что Тодоренко в разных позах засняли с известным красавцем, Топалов будет рвать и метать: "Вот это уже...".