Певица и телеведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко заставила публику переживать

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал ее сын Майкл (через месяц крохе исполнится два года). Мальчик с перевязанной рукой занимался развивающими играми с педагогом-нянечкой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Оказывается, малыш сломал ручку - об этом в подписи рассказала его звездная мама. По словам Регины, она срочно обратилась за помощью к публике в поисках вариантов спокойных игр для сына. Как известно, мальчик в последнее время активно занимался гимнастикой, а теперь ему приходится отказываться от своих подвижных увлечений.

"Сломал лапу наш медведь 🐻😰 Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу прислать варианты спокойных игр. 🙏🏻 Мне до слез было приятно, когда нам написала @leno4ka_kulikova и привезла целый волшебный мешок игр. Михаил Владиславович доволен и даже забыл о том, что всю ночь просыпался от боли в ручке😥", - рассказала о своей беде Тодоренко.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Я конечно все понимаю - ребёнок, но мой за 12 лет ничего не сломал((( надо больше внимания уделять? Как это возможно?"

"👏 скорейшего выздоровления Вам!🌹"

"Ну как так-то?! 🥺"

"Бедненький, как же он умудрился🙈"

"Регина какой же он классный 😍😍😍 такой же добрый взгляд как и у Вас...!!! Обожаю его!!!😍 Дай Вам Бог!!!😇"

"Господи... Региночка желаю Майклу выздоровлени 🥺😢"

"Маковка 😟 как так-то???? Поправляйся, Михаил Владиславович😍"

"Как круто он говорит!!!! Молодец какой!👍😘"

Напомним, что Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике: "Какой пейзаж...".

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