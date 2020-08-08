Популярная телеведущая Регина Тодоренко поиграла с поклонниками

Звезда опубликовала красивое фото, представ в летнем образе, пишет Politeka.net. Регина была в футболке оверсайз, которая лишь слегка выделила ее пышную грудь.

Длинная юбочка с большим вырезом оголила стройные ножки звезды. Завершили образ соломенная шляпка и коричневые сапожки.

Знаменитость поиграла с юбочкой, немного задрав ее. Ветер развеял юбку, придав образу некой легкости.

Регина улыбалась и выглядела невероятно привлекательно.

"Выйду ночью в поле с конем 🐎 Пишите свой вариант продолжения песни )", - написала Тодоренко.

За 20 минут пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Потрясающее фото! Такое атмосферное и романтичное! А Регина такая женственная и загадочная😍😍😍😍", "Шикарная", "...посверкаю голым бедром!😅", "Вас что с Гордон и Рудковской на одно поле вывозят :))))! Фотки идентичные", "А мне вспомнилось "Эй, красотка, хорошая погодка".)", "Как же я тебя люблю малышка Региночка", "Красивая. Амазонка", "Регина умеет зажечь", - написали пользователи сети.

Напомним, Регина Тодоренко принимает участие в шоу "Ледниковый период" и поделилась соответствующим видео в своем Инстаграм.

Телеведущая на руках своего известного партнера-фигуриста выполнила несколько фигур.

Пока движения звезды не особо уверенные, но, возможно, к началу сезона она наберется опыта.

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко позировала в платье на фоне моря, демонстрируя невероятную красоту.

«Сразу 3 отличные новости😃😃😃😃😍😍😍😍😍!!! Мы с моей командой готовим 3 крутейших телевизионных проекта...", - написала звезда.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак