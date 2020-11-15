Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла жарт

На фото Тетяна позувала в трусиках і все. Красуня в руках тримала простирадло, а волосся залишила розпущеним. Котова стояла боком і демонструвала розкішні сідниці. Можна помітити, що ліфа на дівчині не було, тому груди довелося трохи прикрити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У будинку командувати повинен хтось одна", - підписала фотографію Котова.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Таня, Ви всіх хвилюєте", "ідеальна", "насправді, ви маєте рацію, фотографія шикарна, неймовірно красива", " які вправи робити щоб хоча б трохи наблизитися до ідеалу?", "Танюша, вкрала всі чоловічі серця, тут я більш ніж впевнена. Фігура бомба просто, працюєш над нею?", "Любов Меладзе, ви від нього народите скоро".

Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", захопила новим сміливим образом.

Тетяна вибрала образ "гарячого ковбоя": на дівчині надітий чорний злитий купальник лише трохи прикритий напівпрозорою тканиною, на голові – ковбойський капелюх. З прикрас на зірці браслети на руках і масивні сережки.

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