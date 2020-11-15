Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя и рассказала шутку

На фото Татьяна позировала в трусиках и все. Красотка в руках держала простыню, а волосы оставила распущенными. Котова стояла боком и демонстрировала роскошные ягодицы. Можно заметить, что лифа на девушке не было, поэтому грудь пришлось немного прикрыть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В доме командовать должен кто-то одна", - подписала фотографию Котова.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Таня, вы всех волнуете", "Идеальная", "на самом деле, вы правы, фотография шикарная, невероятно красивая", "Какие упражнения делать чтобы хотя бы немного приблизиться к идеалу?", "Танюша, украла все мужские сердца, тут я более чем уверена. Фигура бомба просто, работаешь над ней?", "Любовь Меладзе, вы от него родите скоро".

Сообщалось, что популярная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", восхитила новым смелым образом.

Татьяна выбрала образ "горячего ковбоя": на девушке надет черный слитный купальник лишь немного прикрытый полупрозрачной тканью, на голове – ковбойская шляпа.

Напомним, экс-"ВИА Гра" Котова показала бюст и довела до мурашек

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Котова в соблазнительном топе посветила наливными "яблочками"

Также Politeka сообщала, что экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова засветила свою сестренку-красотку без одежды



