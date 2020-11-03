Известная российская модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и рассказала о мужчинах

На фото красотка позировала в красном мини, спустив бретельки на плечи. В руке Татьяна держала очки, а второй телефон, снимая себя в зеркало. Котова позировала босиком в ванной, стоя перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Оставайся одна, пока ты не встретишь мужчину, который открывает перед тобой дверь.

Оставайся одна, пока ты не встретишь мужчину, который без стыда берет тебя за руку и целует на людях. И захочет познакомить тебя со своими родителями.

Оставайся одна, пока не встретишь мужчину, чьи друзья уже знают о тебе еще до твоего знакомства с ними", - написала красотка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"От тебя конечно просто невозможно оторвать глаза", "Богиня красоты", "С каждым пунктом согласна 100%", "Ну вот , опять не смогу уснуть после таких фото -:)", "Вау! Отпад".

Сообщалось, что российская модель и певица Татьяна Котова впечатлила формами в одном полотенце.

Так, на опубликованном видео Котова в одном халате, который эффектно приспустила, демонстрирует главную гордость во всей красе. При этом образ красотка решила дополнить элегантным макияжем и укладкой.

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