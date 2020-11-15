Актриса Евеліна Бльоданс побешкетувала в рідній Ялті

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, показавши екстремальну витівку (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

На першому фото Бльоданс, яка не втратила з віком свого шарму, позувала в розкішній чорній сукні з тонкої напівпрозорої тканини з рожевим корсетом. Зірка тримала в руках келих вина, млосно сівши на дерев'яну бочку. Поділ наряду "злетів" з її засмаглих ніжок, оголивши витончену красу.

На інших кадрах смілива Евеліна голяка купалася в листопадовому Чорному морі. Варто відзначити, що актриса була у воді не сама.

"Потоптати виноград я запізнилася, але купатися в морі при сміливості й ентузіазмі можна цілий рік. Гортайте! Листопадові купання Бльоданс. А ви готові в листопаді? Приєднаєтеся?", - підписані кадри.

Користувачі кинулися коментувати побачене, дивуючись рішучістю вже немолодої Бльоданс.

"уфффффф!💖"

"Коли вода занадто прозора, то вона явно холодна❄ 😇 Евеліна, вам не холодно??"

"🔥Богиня всього відразу 😍"

"А чому голяка?😊"

"Евеліна ви чарівна красуня!❤️ і морж прям!🔥 🔥 Я ні за яких обставин не піду купатися в цей час, для мене занадто холодно, люблю теплу водичку😊"

"Хороша молодичка 👍 👍 👍 "

"Мені здалося або ви точно без бюстгальтера???"

"Приєднаюся, тільки втрьох якось не дуже комфортно буде..."

"Найцікавіший момент камеру на інший бік перевертають😃"

Раніше ми повідомляли, Евеліна показала, як займається на тренажерах на свіжому повітрі. Зірка "потіла" в леопардових лосинах і рожевій футболці.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс догралася, з'явилося фото скандальної актриси в наручниках

А ще Politeka писала, що Бледанс притулилася бездонним декольте до знаменитого красеня, змусивши червоніти

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Бледанс блиснула пікантним декольте, заткнувши за пояс Катю Осадчу