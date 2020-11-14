Известная российская ведущая и актриса Эвелина Бледанс впечатлила фанатов смелым образом

Как сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости в Инстаграм, девушка решила позаниматься на свежем воздухе физическими упраждениями. Для этого она оседлала тренажер на берегу моря и показала, как приводит в порядок свою фигуру.

Стоит отметить, что судя по геотегу, сейчас Бледанс находится в оккупированном Крыму. Видны горы, небо в облаках, также отчетливо слышен шум морского прибоя.

На знаменитости – обтягивающие спортивные лосины, кросовки и футболка с коротким рукавом, выгодно подчеркивающая высокую грудь актрисы.

"Иногда под постами я вижу комментарии, мол как не стыдно показывать красивую жизнь, когда некоторым людям есть нечего. Ну, во первых, когда мне есть было нечего( а бывали и такие моменты в моей жизни) Но, они были не долгими- не было актерской работы- я торговала на рынке и даже грузчиком работала. А на старте жизни мы все были в одних условиях . 👶🏻 Я из простой семьи, с золотой ложкой во рту не родилась. Училась, работала, иногда тернистым путем шла к своей мечте и оказалась там, где я сейчас. И я с радостью могу позволить радовать себя и востанавливать здоровье в прекрасных местах.", – подписала ролик Эвелина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans)

Фанаты в комментариях похвалили Бледанс за здоровый образ жизни, который она ведет и отметили, что звезда заметно похорошела.

"Интересно а вы то тут при чем? Когда другим есть нечего? Может когда то и вам есть нечего было других это волновало? А в Африке кому то не хватает воды лекарств еды и что теперь? Бросить все раздать нажитое и вместе с другими по миру пойти?🤦 Правильные слова❤️ Эвелина, как же Вы украшаете это место!!! Мои восхищения и огромная радость за Вас!!! 🙏🙏❤️ Вы умничка!!!!!😍😍😍 Правильно сказано Только завистливые люди могут такое писать🌹умница, талантливая, красивая 😍❤️🌹хорошего отдыха Эвелина👍👏😘 Молодец. Все правильно .🌸 Вы такая молодчина👍👍👏👏👏Так держать👌👏👏👏👏👏 Хорошо скачет... 👌 Это точно👍👍👍 каждый сам выбирает свой путь...Эвелина да не обращайте внимание на людей которые пишут (как не стыдно показывать зорошую жизнь) вы умничка и красотка... дай бог всем так выглядить как вы.... а завистники есть всегда и везде... я научилась таких людей не замечать... так проще ... а всегда обожаю смотреть где лучше это мативирует на то чтобы просто улыбаться и быть счастливым можно всем и всегда🔥🔥🔥", – написали люди.

Ранее мы сообщали, что Эвелина Бледанс показала, как раскрепощается на яхте.

В частности артистка позировала в розовой пижаме, которая распахнулась от ветра и стало заметно белье красотки. Однако Бледанс это совершенно не смущало, она даже не попыталась поправить рубашку.

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