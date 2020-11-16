Відома актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про вечір

На фото красуня позує в чорній сукні з пухнастим низом. У дівчини було вражаючих розмірів декольте, а образ Ірина доповнила стильними сережками і колготами. Сопонару сиділа на дивані і посміхалася, дивлячись прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"... Дозволь мені бути твоїм ритмом сьогодні ввечері ...",- підписала англійською фото дівчина.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя кішечка", "красива", "Моя мрія збулася", "найкраща", "в натурі красуня", "шикарна", "Ну просто немає слів", "дуже красиве фото", "Ох, ось ця красуня, ахаха", "Чарівна", "вітаю тебе з Латвії, ахаха", "Зоряна".

Повідомлялося, що актриса студії "Квартал 95" Ірина Сопонару постала в спокусливій сукні.

Цього разу артистка постала в довгій сукні з невеликим вирізом посередині. Здавалося, що Ірина постала без ліфчика.

Її тонка талія підкреслена, а вигляд просто розкішний.

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