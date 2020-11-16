Відома актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про вечір
На фото красуня позує в чорній сукні з пухнастим низом. У дівчини було вражаючих розмірів декольте, а образ Ірина доповнила стильними сережками і колготами. Сопонару сиділа на дивані і посміхалася, дивлячись прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"... Дозволь мені бути твоїм ритмом сьогодні ввечері ...",- підписала англійською фото дівчина.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
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Повідомлялося, що актриса студії "Квартал 95" Ірина Сопонару постала в спокусливій сукні.
Цього разу артистка постала в довгій сукні з невеликим вирізом посередині. Здавалося, що Ірина постала без ліфчика.
Її тонка талія підкреслена, а вигляд просто розкішний.
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