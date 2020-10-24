Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о премьере

На фото Ирина показала себя в желтом платье и без белья. Красотка дополнила образ тапочками, а волосы собрала в хвостик. Сопонару сидела за столом и хвасталась идеальными ножками и фигурой. На втором кадре актриса уже стояла и нагнулась вперед, показывая, что прячет в декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня в 22.00 на 1+1 Новый новейший выпуск Вашего любимого Женского Квартала. PS: помогите выбрать фото", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Крутая блондинка", "1 - леди. фото 2 - сумасшедшая красотка", "Ждем, ждем, ждем", "Первая лучше", "Ирина вы очень красивая и обаятельная девушка вы чудо", "Познакомилась с вашим творчеством в образе Яринки, обожаю", "Вторая фотка гламурная", "Обожаю желтый цвет , просто шикарная в этом платье ))) номер 1)))", "Бюст накачала?".

Ранее мы сообщали, что участница проекта «Квартал 95» Ирина Сопонару пошалила с подругой на камеру, соблазнив фанатов стройными формами.

На опубликованных кадрах Сопонару эффектно дефилирует в мини-бикини в окружении подруги, эффектно смеясь в кадр. Однако поклонников звезда избавила от возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя в Сторис.

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