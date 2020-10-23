Участница проекта «Квартал 95» Ирина Сопонару пошалила с подругой на камеру, соблазнив фанатов стройными формами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Иди всегда в ногу со временем, и только на шпильках ХеленМарлен», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Сопонару эффектно дефилирует в мини-бикини в окружении подруги, эффектно смеясь в кадр. Однако поклонников звезда избавила от возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя в Сторис.
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До этого мы рассказывали, что артистка «Женского Квартала» и «Лиги смеха» стала одной из многих в Украине, кого поразил опасный вирус.
Так, Сопонару рассказала, что изначально вирус протекал как обычная простуда, однако затем ей резко стало хуже. У артистки появилась сильная боль в мышцах и теле, а ощущения вкусов и запахов полностью пропали.
«Все так невинно начиналось, а потом... Очень сильно болело тело. За стены держалась, чтобы приподняться. Каждая клетка болела», - вспоминает Сопонару.
Актриса не рассказала, когда и где именно подхватила вирус. Она также добавила, что в целом выздоровела довольно быстро, ведь уже через неделю ПЦР-тест показал ей отрицательный результат.
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