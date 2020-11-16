Відома українська співачка Світлана Лобода, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, показала себе в новому сценічному образі
На фото Світлана позувала в чорній блискучій сукні без білизни. Красуня доповнила образ стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Лобода підняла голову вгору, сміючись, поки її знімають. У співачки було пристойне декольте, яке дозволяла оцінити пружні форми зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "підкорює серця, фантастична".
На другому кадрі Світлана вже показала себе зі спини. В руках у Лободи був мікрофон, а на ногах можна помітити блискучі туфлі. Красуня нарядом ефектно підкреслила п'яту точку, яка виглядала чудово.
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Повідомлялося, що популярна українська співачка Світлана Лобода показала, що жіноча дружба – це не міф.
На відео зірки сердечно обіймаються за лаштунками. Світлана - в розкішному концертному костюмі, що складається з блискучої чорної міні-спідниці, блузи з величезними оборками, капелюхи і ботфортів, а на Лоліті – чорне вбрання:брючний комбінезон, ліф якого насилу утримує пишний бюст артистки, і шифонова накидка.
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