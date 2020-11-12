Популярная украинская певица Светлана Лобода похвасталась формами, изогнувшись в платье до предела

Как рассказывает Politeka, снимки знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Устала? Усталость есть, но она скорее психологическая. Страшно за семью, за друзей, да и за весь мир в целом. Мне кажется, никогда прежде мы не ощущали апокалипсис так близко», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Лобода позирует в приспущенном платье, эффектно задрав руки к голове. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Фантастическая», «прорвемся, иначе быть не может», «королева», «этот образ огонь», «вот это вид», «Светлана Сергеевна, ваши посты просто отдельный вид искусства», «Ну почему ты такая красивая?», - пишут они.

До этого сообщалось, что певица Светлана Лобода расшевелила публику пикантным кадром и дерзким вызовом.

38-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в несколько брутальном образе.

Кучерявая длинноногая красотка позировала в блестящем боди, накинутом на одно плечо черном халате и в боксерских перчатках.

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Как сообщала Politeka, Светлана Лобода, показав ягодицы крупным планом, завлекла аппетитными формами: "Собираюсь заниматься...".

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