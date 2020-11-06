Популярная певица Светлана Лобода показала, как выглядела 12 лет назад

Она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, которое датируется еще 2008 годом, сообщает Politeka.net. По словам самой исполнительницы, оно сделано во время съемок клипа на песню "За что".

Светлана Лобода запечатлена в фетровой шляпе и серой куртке, она слегка расстегнула застежку-молнию, позволив любоваться своим роскошным декольте. Стоит отметить, что с тех пор певица практически не изменилась, сохранив свою молодость и красоту. На снимке звезда позирует в компании известного режиссера Алана Бадоева и украинского дизайнера Лилии Литковской, дружески их обняв за талии.

"Что нашла !)?? 2008", - подписала архивный кадр Светлана Лобода. Поклонники не смогли прокомментировать публикацию, потому что артистка разместила снимок в сториз.

Ранее знаменитость разместила в микроблоге совместное фото с российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак в честь дня рождения знакомой. Именинница в черной толстовке и очках со счастливым выражением лица прижалась носом к щеке певицы, которая предстала в расстегнутой блузке с разноцветными узорами и коротком черном топе. Стоит отметить, что Светлана в ответ прильнула к Ксении.

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Как сообщала Politeka, Светлана Лобода, показав ягодицы крупным планом, завлекла аппетитными формами: "Собираюсь заниматься...".

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