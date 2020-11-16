Известная украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и строит карьеру в России, показала себя в новом сценическом образе
На фото Светлана позировала в черном блестящем платье без белья. Красотка дополнила образ стильными очками, а волосы оставила распущенными. Лобода подняла голову вверх, смеясь, пока ее снимают. У певицы было приличное декольте, которое позволяла оценить упругие формы звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Покоряет сердца, фантастическая".
На втором кадре Светлана уже показала себя со спины. В руках у Лободы был микрофон, а на ногах можно заметить блестящие туфли. Красотка нарядом эффектно подчеркнула пятую точку, которая выглядела восхитительно.
У звезды "Дизель шоу" пополнение в семье, появились фото малыша: "Похожи..."
Страстная Анджелина Джоли переборщила с разрезом на платье, заворожив дикой красотой: мечта миллионов
Большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли..."
Королева без лифчика показала, как изменилась после предательства Тарзана: «Слишком вульгарная, под стать супругу»
Сообщалось, что популярная украинская певица Светлана Лобода показала, что женская дружба – это не миф.
На видео звезды сердечно обнимаются за кулисами. Светлана – в роскошном концертном костюме, состоящем из блестящей черной мини-юбки, блузы с огромными оборками, шляпы и ботфортов, а на Лолите – черный наряд:брючный комбинезон, лиф которого с трудом удерживает пышный бюст артистки, и шифоновая накидка.
Напомним, неугомонная Лобода примерила латексное платье, изогнувшись до предела
А еще Politeka писала, что Лобода примерила образ скромной леди, и вот что из этого вышло
Также Politeka сообщала, что брутальная Лобода взбодрила аппетитными ягодицами и поманила наградой, Никитюк повелась