Известная украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и строит карьеру в России, показала себя в новом сценическом образе

На фото Светлана позировала в черном блестящем платье без белья. Красотка дополнила образ стильными очками, а волосы оставила распущенными. Лобода подняла голову вверх, смеясь, пока ее снимают. У певицы было приличное декольте, которое позволяла оценить упругие формы звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Покоряет сердца, фантастическая".

На втором кадре Светлана уже показала себя со спины. В руках у Лободы был микрофон, а на ногах можно заметить блестящие туфли. Красотка нарядом эффектно подчеркнула пятую точку, которая выглядела восхитительно.

Сообщалось, что популярная украинская певица Светлана Лобода показала, что женская дружба – это не миф.

На видео звезды сердечно обнимаются за кулисами. Светлана – в роскошном концертном костюме, состоящем из блестящей черной мини-юбки, блузы с огромными оборками, шляпы и ботфортов, а на Лолите – черный наряд:брючный комбинезон, лиф которого с трудом удерживает пышный бюст артистки, и шифоновая накидка.

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