Певица Светлана Лобода расшевелила своих поклонников пикантным видом в строгом костюме

Такое под силу лишь одаренным артистам, сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм.

Так, сегодня 38-летняя знаменитость опубликовала в соцсети свежие кадры, на которых предстала в несколько двояком образе. Светлана надела для съемок строгий деловой костюм молочного цвета, однако это не обмануло ее многочисленных поклонников: они разглядели на кадрах и чувственные губы своей любимицы и изящные кисти рук, также не обошли вниманием свежий цвет лица и пикантную родинку в глубине декольте.

"Мир делится на реальность и иллюзии Любовь это иллюзия для многих Но не для нас,правда?❤️", – подписала Лобода снимок.

Фолловеры менее чем за полчаса умудрились поставить около 20 тысяч лайков, а также написать большое количество хвалебных комментариев.

"Любовь существует, потому что любовь - это Вы Очень красивая!✨✨✨✨ ну Вы же реальна...)❤️ Безумно красивая💞 Разве иллюзия может сейчас выставлять этот пост? У этой дороги нет начала, и никогда не будет конца...🔥😍 И любовь для меня это иллюзия,потому что, было дело Богиня ! ❤️ Белая Леди) Умница и красавица Нежность Божественная Светлана Такая волшебная Шикарная 😻 Конечно правда! Я помню это СПАСИБО на Песне года 2017 💘 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸на всю жизнь😘💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕👄Спасибо Лобода! Возвращаю с Любовью🤲❤ Конечно Полностью с вами согласна, шикарная 🔥😍😍❤", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Светлана Лобода позировала в блестящем боди, накинутом на одно плечо черном халате и в боксерских перчатках.

Девушка удачно повернулась к камере, став боком, дабы пользователи смогли разглядеть ее упругий "орешек" - трудно не обратить внимание на так соблазнительно выпирающую часть тела.

Светлана вызывающе посмотрела в камеру, подняв одну руку в тяжелой перчатке ко лбу.

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Как сообщала Politeka, Светлана Лобода, показав ягодицы крупным планом, завлекла аппетитными формами: "Собираюсь заниматься...".

Также Politeka писала, что безбашенная Лобода удивила новым цветом волос, дочь настояла: «Не пугай меня, мать!».