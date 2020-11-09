Певица Светлана Лобода расшевелила публику пикантным кадром и дерзким вызовом

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в несколько брутальном образе.

Кучерявая длинноногая красотка позировала в блестящем боди, накинутом на одно плечо черном халате и в боксерских перчатках.

Девушка удачно повернулась к камере, став боком, дабы пользователи смогли разглядеть ее упругий "орешек" - трудно не обратить внимание на так соблазнительно выпирающую часть тела.

Светлана вызывающе посмотрела в камеру, подняв одну руку в тяжелой перчатке ко лбу.

"Меньше двух месяцев отделяют нас от Нового года 🌲, а это значит, что самое время позаботиться о своём теле и встретить 2021 в отличной форме😉Придумай самую необычную подпись под этим фото и получи Фитбол 🎱из моей домашней коллекции ☺️🤭с автографом. 🔥Торопись!!!🔥 победителя выберу завтра!🤾‍♀️🏆🔥💪", - подписала фото звезда.

Пост Лободы заинтересовал украинскую телеведущую Лесю Никитюк. Девушка одной из первых прокомментировала:

"Шо такое Фитбол?" - "аналогичній вопрос" - "большой упругий мяч для занятий. Можно очень много упражнений полезных с ним делать) а еще супер вещь помощник для мам"

Другие пользователи также не смогли пройти мимо этого жаркого кадра в своей ленте:

"По Ходу @lesia_nikituk уже победитель😁😁"

"Детка хочет boom-boom🔥"

"Леди бокс✊💋"

"Рокки 8. Поколение Чудо Женщины😏"

"Бокс. Cделает ваши булки упругими!🔥"

"Перчатку не так нацепила)"

"Королевская борцовская малыха 🤗"

"Скажи лишнему весу boom-boom 💥"

"«Женщина, которая бьёт» 🥊⭐️ OST: Алла Пугачева"

"Дерзкая девчонка 🔥с упругой попкой❤️"

"К бою готова💪🥊"

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