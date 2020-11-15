Співачка Світлана Тарабарова зворушила кадром з маленькою донькою на руках

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з донькою Марією - малятку немає ще й двох місяців.

Рудоволоса співачка, яка не приховує свого щастя, тримала дитину на руках перед собою, посміхаючись їй найщирішою посмішкою. Мімімішність цього кадру зашкалює.

"Розповісти вам, що я відчуваю, коли тримаю на ручках дочечку? 🤍 ", - підписала фото Тарабарова.

Користувачі прийшли в захват, засипавши Світлану та її новонароджену дитину компліментами:

"❤️❤️❤️Красуні!!!💋"

"Це почуття ні з чим не порівняти, але було б цікаво дізнатися❤️"

"Ніжність 😍❤️"

"Дочка це щастя в ваших руках"

"Манюня😍👏"

"У вас все написано на обличчі😍"

"Ті, в кого є діти, розуміють і без слів🤗Дуже гарні"

"Яка крихітка 😍"

Зазначимо, Тарабарова народила дочку Марію 23 вересня, малятко стало другою дитиною в сім'ї. Світлана та її чоловік Олексій Бондар вже виховують дворічного сина Івана.

Раніше ми повідомляли, Тарабарова похвалилася в Instagram покупкою власного будинку - до цього співачка 13 років "поневірялася" по знімних квартирах.

Новий будинок Світлани знаходиться в закритому котеджному комплексі в семи кілометрах від Києва. При цьому, вони з чоловіком купили "голі стіни", без будь-якого ремонту, тому облаштовувати своє житло їм довелося самостійно.

"Наш майбутній світлий і теплий будинок!.. У малих з'явиться простір для ігор, а я нарешті отримаю можливість побудувати кухню мрії і гардеробну кімнату", - поділилася співачка в підписі.

Нагадаємо, Тарабарова, зірка "Сватів", Джіджі Хадід та інші зірки, які народили у вересні: перші фото малюків

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