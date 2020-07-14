Тарабарова рассказала о строительстве своего «семейного гнездышка»

Ожидание ребенка – самый подходящий период для «гнездования». Вот и Светлана Тарабарова, ожидающая второго ребенка, вместе с мужем обзавелась собственным домом. Теперь их ждут прочие житейские радости – ремонт и переезд. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

В жизни Светланы Тарабаровой произошли перемены – певица ожидает рождения второго ребенка, а кроме того, они вместе с супругом Алексеем Бондарем купили собственный дом. Теперь звездной паре нужно делать ремонт в своем жилище и успеть его завершить до рождения малыша.

При этом певица отмечает, что свой дом – это счастье для нее, поскольку до этого она 13 лет жила в съемных квартирах. Дом певицы находится в закрытом коттеджном комплексе в семи километрах от Киева. При этом, пара купила «голые стены», без какого-либо ремонта, поэтому обустраивать свое жилище им придется самостоятельно. Но, по заявлению Тарабаровой, работа в доме уже идет во всю.

На фото, которые звезда выложила в соцсети, она буквально светится от счастья и рассказывает подписчикам о проекте своего имения. Находится он в коттеджном комплексе в семи километрах от Киева, но другие детали певица раскрывать отказалась.

Однако, она добавила, что после многих экспериментов стало ясно, что без хорошего дизайн-проекта невозможно что-либо построить, поэтому супруги обратились в дизайнерскую фирму, где им и сделали чертежи. Певица хвастается: теперь у нее будет кухня мечты, а у сына Ивана и будущего малыша – пространство для игр.

«Наш будущий светлый и теплый дом!.. У малых появится пространство для игр, а я наконец получу возможность построить кухню мечты и гардеробную комнату» - рассказала Тарабарова.

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