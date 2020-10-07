В этом году случился настоящий бэби-бум у знаменитостей – самые популярные артистки решили показать, как стали мамами

Во время карантина многие поклонники своих фаворитов шутили, что их ждет поток новых новостей, связанных с беременностью звезд. И, похоже, не ошиблись, ведь только в сентябре сразу 13 звезд заявили о том, как стали родителями. Кто впервые, а кто уже далеко не в первый раз, смотрите в нашей подборке.

Светлана Тарабарова стала мамой второй раз. В этот раз Тарабарова стала мамой дочери. Малышка появилась на свет 23 сентября. Обо всем сама Светлана рассказала в социальной сети и даже назвала рост девочки и вес – 54 сантиметра и 3,56 килограмма, однако не стала объявлять имя ребенка.

Джиджи Хадид стала мамой впервые. Всемирно известная модель в 25-лет уже успела прославиться и теперь собирается уделить внимание дочери, которую родила от 27-летнего исполнителя Зейна Малика.

Билли Лурд одна из звезд сериалов "Американская история ужасов" и "Королевы крика" впервые стала мамой, родив сына. Об этом стало известно лишь после рождения ребенка, ведь Билли Лурд тщательно скрывала свою беременность до последнего.

Хоакин Феникс и Руни Мара также стали родителями в первый раз. Пара будет воспитывать сына по имени Ривер. Первенца Хоакин Феникс назвал в честь своего покойного брата Ривера, который умер 27 лет назад от передозировки наркотиками.

Эд Ширан впервые стал отцом, рассказав об этом в Инстаграм. Уже известно, что гордый отец назвал дочь Лайрой Антарктикой. Тккже Ширан отметил, что находится с женой на седьмом небе от счастья.

В профиле артиста можно найти милое фото с носочками его дочери и детской кроватки. Пока что артист не хочет показывать ребенка, чтобы уберечь жену от обсуждений и семью от сплетен.

Анна Саливанчук – знаменитая актриса сериала "Однажды под Полтавой" и фильма "Свингеры", а также актриса из сериала «Сваты» стала мамой второй раз 1 сентября. Анна родила сына и уже успела показать видеоролик с родов. Чтобы продемонстрировать, что рожать не страшно, она специально сняла данную запись, выложив в Инстаграм.

Хилария Болдуин и Алек Болдуин стали родителями после двух выкидышей. Восьмого сентября пара заявила о рождении сына. Мальчик стал уже пятым ребенком в семье. И хотя четверо детей они воспитывают в согласии и мирно, пятый ребенок им дался очень тяжело. Последняя беременность прошла без осложнений и Хилария Болдуин родила здорового малыша.

Лейтон Мистер – звезда сериала «Сплетница» вместе с Адамом Броуди заявила о рождении мальчика. Это уже второй ребенок пары. Первенцем была девочка Арло Дэй, которой уже четыре года. Супруги тщательно скрывают личную жизнь, поэтому фото маленького сына в соцсетях они не публикуют.

Фелисити Джонс родила первенца от Кинорежиссера Чарльза Гарда. Пара сохраняет личную жизнь в стороне от камер, поэтому ребенка публика не увидит в ближайшее время. Впрочем, пол малыша также не известен. О том, что Джонс впервые стала мамой, сообщили папарацци, которые сфотографировали актрису 11 сентября во время прогулки с коляской.

Пенн Беджли – один из главных звезд сериала «Сплетница» также стал отцом вперые. Сейчас мужчина очень счастлив, ведь предыдущие две беременности супруги закончились выкидышами. Мужчина с женой не раскрывает пол ребенка, оберегая того от лишнего внимания.

Хафтор Бьёрнссон – знаменитый актер из «Игры престолов», прославившийся за роль Григория Клигана, стал отцом во второй раз. Кроме сына, актер из "Игры престолов" воспитывает дочь Терезию от предыдущих отношений.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями также во второй раз. Пара будет воспитывать сына и трехлетнюю Нину.

Кевин Харт стал отцом в четвертый раз, вместе с женой Энико Пэрриш они объявили это в сети. Для модели девочка стала вторым ребенком, родители назвали ее Каори Май Харт.

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