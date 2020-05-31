Певица Alyosha и солист группы "Антитела" Тарас Тополя поделились, как планируют назвать будущего ребенка
Звездные супруги раскрыли семейные тайны Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".
Alyosha (настоящее имя - Елена) и Тарас Тополя сыграли свадьбу в 2013 году. У них уже есть два сына, Роман и Марк, а недавно стало известно о третьей беременности певицы. Пара долгое время хранила в секрете пол будущего малыша, однако Кате Осадчей признались, что будет девочка. Сделали они это ярко - лопнули воздушный шарик, наполненный конфетти розового цвета.
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Артистка заявила, что они с мужем уже выбирают имя для дочери. Пока им не удалось достичь компромиса.
"Роман – р, м, а, у нас повторяются буквы. И в Марко так же. Я бы хотела, чтобы в имени девочки тоже были эти буквы. Сначала я хотела назвать Марией, а потом говорила, что Алла, но Тарасу Алла не нравится", – объяснила Елена.
Тарас Тополя в шутку добавил, что они собираются назвать девочку в честь актуальных событий и подобрали два варианта: "Ковидия и Карантиния". Елена отметила, что из-за карантина даже не может сходить в клинику. По ее словам, врачи не принимают беременных и проверяют состояние только по телефону.
Напомним, вслед за Джамалой и Alyosha: Тарабарова рассекретила беременность, первые фото.
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