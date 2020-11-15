Певица Светлана Тарабарова растрогала кадром с маленькой дочкой на руках
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с дочкой Марией - малышке нет еще и двух месяцев.
Не скрывающая своего счастья рыжеволосая певица держала кроху на руках перед собой, улыбаясь ей самой искренней улыбкой. Мимимишность этого кадра зашкаливает.
"Рассказать вам, что я чувствую, когда держу на ручках дочечку? 🤍", - подписала фото Тарабарова.
Пользователи пришли в восторог, засыпав Светлану и ее новорожденного ребенка комплиментами:
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"❤️❤️❤️ Красуні!!!💋"
"Это чувство ни с чем не сравнить, но было бы интересно узнать❤️"
"Ніжність 😍❤️"
"Дочка это счастье в ваших руках"
"Масенькая😍👏"
"У Вас все написано на лице😍"
"Ті, в кого є діти, розуміють і без слів🤗Дуже гарні"
"Какая крошка 😍"
Отметим, Тарабарова родила дочь Марию 23 сентября, малышка стала вторым ребенком в семье. Светлана и ее супруг Алексей Бондарь уже воспитывают двухлетнего сына Ивана.
Ранее мы сообщали, Тарабарова похвасталась в Инстаграм покупкой собственного дома - до этого певица 13 лет "скиталась" по съемным квартирам.
Новый дом Светланы находится в закрытом коттеджном комплексе в семи километрах от Киева. При этом, они с мужем купили «голые стены», без какого-либо ремонта, поэтому обустраивать свое жилище им пришлось самостоятельно.
«Наш будущий светлый и теплый дом!.. У малых появится пространство для игр, а я наконец получу возможность построить кухню мечты и гардеробную комнату», - поделилась певица в подписи.
Напомним, Тарабарова, звезда "Сватов", Джиджи Хадид и другие звезды, родившие в сентябре: первые фото малышей
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