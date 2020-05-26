Популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова, которая находится на пятом месяце беременности, призналась, что боялась вируса из Китая

Как сообщает Politeka, об этом она рассказала в эфире одной из украинских телеканалов.

«Из-за карантина было очень страшно в первый период. Потому что ты отвечаешь не только за себя, но и за организм. Была безумная паника – как лечатся беременные – так, на всякий случай. И потом я узнала, что беременные плюс-минус легко переносят», - отметила она.

Более того, по словам Тарабаровой, из-за введенного в стране карантина, в больницу ее пустили одну. Отказали в посещении УЗИ даже ребенку.

«Там было все очень строго, туда не пускают даже мужей. То есть я одна в маске, все врачи в масках. Поэтому Алексей даже на последних двух УЗИ не присутствовал», - подчеркнула она.

В то же время певица призналась, что вторая беременность была желанной для их пары, несмотря на все трудности.

«Это трудно, когда у тебя есть маленький ребенок и ты не можешь сказать: «Иван, мама сейчас устала, мама хочет поспать». Ведь он не понимает – ему нужна мама. Но мы об этом мечтали. Мы счастливы, хотя и знаем, что будет очень трудно, но настроены позитивно», - уточнила она.

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