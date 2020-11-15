Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка нещодавно покинула проект "Танці з зірками", присвятила свій час чоловікові

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розмістила у своєму мікроблозі "Instagram" кадри прогулянки з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, за якого вийшла заміж у 2018 році. Через карантин вихідного дня пара не змогла вибратися відпочити за кордон, а тому відпочила на вулицях осіннього Києва.

На фото Ольга Фреймут постала в бежевій куртці з хутряним коміром і сірій шапці. Вона ніжно притиснулася до грудей чоловіка, який позував у синій шапці, чорній куртці і сумкою через плечі.

"Lockdown. Ось так гуляємо Києвом, як колись Європою", - підписала ведуча знімок.

Незабаром Ольга Фреймут виклала в сторіз відео, на якому побалувала себе міцним напоєм. Вона розповіла про те, як розслабляється в Києві, представляючи себе десь ще:

"Глінтвейн... На Подолі. У цьому є якась романтика. Це запах Альп або Карпат".

Як відомо, 38-річна Фреймут виховує трьох дітей. Старшу Злату вона народила в 2006 році в Лондоні від іноземця Нілу. Син Валерій і дочка Євдокію з'явилися вже в шлюбі з Володимиром Локотко. Нещодавно ведуча показала в соцмережі, як молодша дочка грає з коляскою. Трирічна Євдокія придумала незвичайний спосіб гри: вона котила коляску, поки переміщалася на велобігу. Фантазія малятка здивувала багатьох шанувальників знаменитості.

Нагадаємо, Ольга Фреймут перестала виходити в людні місця і живе в страху: "не закінчиться ніколи..."

Як повідомляла Politeka, Фреймут з "Танців з зірками" вразила наповал різким висловлюванням.

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