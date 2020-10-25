Популярные украинские телеведущие Оля Фреймут и Леся Никитюк станцевали несравненную румбу на проекте «Танці з зірками»

Кадры были опубликованы на странице проекта в Instagram, передает Politeka.

Так, на ролике видно, как две звезды буквально «сражаются» за партнера. Как известно, судьи поставили им за выполнение номера 35 баллов. Поклонники же были без ума от увиденного.

«Слабо настолько, что аж стыдно», «это было просто бомбезно», «Ух, это было очень горячо», «Оля не удивила и не впечатлила совсем,но интересно, что скажут судьи», «Леся огонь🔥🔥 вот уж у кого ноги от ушей», «Фреймут с каждым эфиром танцует все лучше», «Леся богиня», «какая «леди», такая и румба. Господи, возьмите ее уже на какой-то канал, пусть над танцами не издевается», «Леся весь номер сделала», «Леся- бомба, молодчина.👏 У Оли опять не получился танец, нет страсти, зажата», - пишут они.

До этого мы писали, что Оля Фреймут в преддверии нового эфира «Танців з зірками» показала, как проводит время с Лесей Никитюк и рассказала об их различиях.

В новом выпуске танцевального шоу нынешним конкурсантам предстоит встретиться с выпускниками прошлых сезонов. Так, Фреймут будет танцевать с Никитюк, которая ранее уже высказалась по этому поводу, назвав Олю «персонажем номер один» в текущем сезоне.

Напомним, Никитюк и Фреймут устроили страсти на "Танцях з зірками", досталось и Ефросининой: "В паркет закопает".

Как сообщала Politeka, Ольге Фреймут после Кухар досталось от Никитюк, на "Танцях з зірками" стало еще жарче.

Также Politeka писала, что Фреймут из "Танців з зірками" убила наповал резким высказыванием.