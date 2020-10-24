Известная украинская телеведущая Оля Фреймут рассказала, как ведет себя в критических ситуациях

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Ольга предпочитает во время конфликтов не ругаться, не скандалить, а решать все споры с помощью улыбки.

"Улыбка способна решать даже беспросветные конфликты. Когда я за рулем, а водитель соседней машины раздражается, матерится и вытягивает длинный палец, я улыбаюсь сквозь стекло, и он скручивает его обратно в горстку", – пишет Фреймут.

На фотографии Ольга сидит на табурете в черном комбинезоне и белой рубашке, на ногах у нее остроносые черные туфли, волосы Ольги распущены, на лице - широкая улыбка, открывающая безупречные зубы звезды.

Звезда утверждает, что ее улыбка действует на скандалистов магически, некоторые фанаты верят ей, другие не очень. Хейтеры говорят, что дело не в улыбке вообще, а в том, что улыбается знаменитость. А в обычных ситуациях этот прием вряд ли сработает.

"Я думаю, у цій ситуації більше грає роль те, що Ви публічна особистість) Для більшості людей зустріч із зіркою одразу змінює настрій на святковий, де немає місця агресії. Якби я чи інша непублічна людина всміхалася сердитим водіям, відсоток розрішення конфліктів на дорозі був би значно меньшим)) Якби всі так робили,було б наскільки менше конфліктів👍 Оля,як Вам вдається попри стільки бруду в коментах залишатися такою усміхненою?! Пишаюся Вами! О, Господи, як же їх всіх навчити етикету? Треба ще зі школи викладати обов'язковим предметом. А ще, Олю, Вам потрібен водій, щоб поберегти свою ауру😉🌹 Агресія на дорогах - це вже давно проблема в суспільстві Тільки ви вмієте так делікатно повестись😁 Досі з чоловіком цитуємо іноді вас. Як щось залежиться у холодильнику, дістаємо зі словами "Ой, втомився огірчик"😂", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Оля Фреймут показала себя и предложила выбор. На фото Фреймут позировала в черном платье с корсетом и большим декольте. Красотка не надела белье, а образ дополнила босоножками. Звезда стояла на фоне стены, демонстрируя идеальную фигуру.

"Нажми и выбери себе вдохновляющую фразу", - подписала фото Фреймут.

Напомним, новая схватка скандальной Ольги Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками"

А еще Politeka писала, что Фреймут раскрыла правду о тяжелом детстве и своей матери

Также Politeka сообщала, что раззадоренная Кухар дала жару с красавцем из "Танців з зірками", кадры из закулисья