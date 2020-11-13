Телеведущая Ольга Фреймут рассказала о стрессе, который пережила, и почему тревога до сих пор ее не отпускает

Как передает Politeka.net, 38-летняя Фреймут в эфире YouTube-программы "Валерий Вечерний" откровенно поделилась своими страхами.

Как известно, звезда в конце лета переболела китайским вирусом - тогда еще многие украинцы удивились, зная осторожность и чистоплотность Ольги - вряд ли девушка брезговала мылом или защитной маской. Однако, все же телеведущая заразилась. Ранее она рассказывала, что все началось с сильной головной боли, а затем "начало выкручивать и печь ребра", повысилась температура.

Нынче звезда бодрится, хоть и до сих пор вспоминает пережитое со страхом.

"Если Фреймут выжила - значит, все будет хорошо (улыбается, - ред.)", - заметила Ольга в беседе с ведущим.

Тем не менее, добавила, что, опасаясь повторного заражения, перестала бывать в общественных местах: "Я после ковида еще больше переживаю, в масках хожу, никуда не выхожу... в людные места - боюсь людей"

По словам Фреймут, коварство вируса состоит в том, что он "истощает и очень эмоционально воздействует".

Ольга полагает, что эпидемия "никогда не закончится - и нам придется адаптироваться". Учитывая, что переболевший раз может вполне заболеть и во второй, - Фреймут намерена "уколоть вакцину", как только та появится. В этом девушка уповает на британских ученых - к качеству российских или китайских препаратов телеведущая относится с сомнением.

"Я не хочу еще раз переболеть. Говорят, что второй раз - еще хуже, чем первый", - отметила Ольга.

Ранее мы сообщали, болезнь Фреймут выпала как раз на начало очередного сезона "Танців з зірками", участницей которого она стала. Первые два эфира Ольге и ее партнеру Илье Падзине (который, к слову, также тогда заразился) пришлось танцевать во дворе дома телеведущей - чтобы не подвергать опасности других участников шоу.

Напомним, Фреймут на фоне Никитюк опозорилась на "Танцях з зірками", видео нового фиаско.

Как сообщала Politeka, Фреймут из "Танців з зірками" убила наповал резким высказыванием.

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