Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, захопила формами в крихітному білому ТОПі

Скандальна модель з незвичайною зовнішністю отримує щодня сотні неоднозначних коментарів на свою адресу. Про це пише Politeka.net. Оскільки дівчина повністю змінила себе за допомогою пластичних операцій, в її природну красу ніхто не вірить. Багато також відзначають, що до уколів краси Олена виглядала набагато краще.

Омович не реагує на критику і продовжує зніматися у дорослих фотосесіях, чергуючи роботу з рекламними зйомками одягу. Струнка красуня може похвалитися шостим розміром грудей, дивно тонкою талією і пружними сідницями, так як поставила імпланти.

Тепер дівчина не приховує достоїнств і всіляко підкреслює, що їй подобається теперішній вигляд набагато більше, ніж до пластики. На фото видно, що Олена носить пірсинг на сосках, тому позує найчастіше без ліфчика, щоб надати нарядам більшої відвертості.

Нещодавно модель розповіла, що на її імені досить часто намагаються пропіаритися блогери, які зовсім не популярні, саме тому в Instagram вона припинила публікувати так багато кадрів, як це було раніше. У свою чергу на фан-акаунтах продовжують постити кращі фото Олени.

На одному з фото вона позувала в болотного кольору боді на тонких лямках і насилу прикрила бюст шостого розміру в досить сміливій позі. Поїздка на яхті в такому сміливому вигляді не залишила фанатів байдужими.

"Клеопатра 😍❤️Красиво, я здогадуюся що за магазин 😁; цю саму фотку ти скидала собі в сторіс раніше і вона була ще без цього дикого фотошопу талії🤣 🤣 🤣; чудово🌹; ти богиня🌹 🌹 🌹; карколомно виглядаєш! 🔥 🌷 ; чоловікам для нічних фантазій?😘 🥰 ; Фантастика 😍 😘 💕 дуже красива; який образ😍 😍 😍; ❤ ️ з любов'ю з Франції; красуня😍 😍 😍; шикарна👏 👏 👏».

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури