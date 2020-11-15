Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, восхитила формами в крошечном белом топе

Скандальная модель с необычной внешностью получает каждый день сотни неоднозначных комментариев в свой адрес. Об этом пишет Politeka.net. Поскольку девушка полностью изменила себя при помощи пластических операций, в ее естественную красоту никто не верит. Многие также отмечают, что до уколов красоты Алена выглядела намного лучше.

Омович не реагирует на критику и продолжает сниматься во взрослых фотосессиях, чередуя работу с рекламными съемками одежды. Стройная красотка может похвастаться шестым размером груди, удивительно тонкой талией и упругими ягодицами, так как поставила импланты.

Теперь девушка не скрывает достоинств и всячески подчеркивает, что ей нравится теперешний вид намного больше, чем до пластики. На фото видно, что Алена носит пирсинг на сосках, потому позирует чаще всего без лифчика, чтобы придать нарядам большей откровенности.

Недавно модель рассказала, что на ее имени довольно часто пытаются пропиариться блогеры, которые совсем не популярны, именно поэтому в Инстаграм она прекратила публиковать так много кадров, как это было раньше. В свою очередь на фан-аккаунтах продолжают постить лучшие фото Алены.

На одном из фото она позировала в болотного цвета боди на тонких лямках и с трудом прикрыла бюст шестого размера в довольно смелой позе. Поездка на яхте в таком смелом виде не оставила фанатов равнодушными.

«Клеопатра 😍❤️Красиво, я догадываюсь что за магазин 😁; Эту самую фотку ты скидывала себе в сторис раньше и она была ещё без этого дикого фотошопа талии 🤣🤣🤣; Великолепно 🌹; Ты богиня 🌹🌹🌹; Сногсшибательно выглядишь! 🔥🌷; мужчинам для ночных фантазий?😘🥰; Фантастика какая😍😘💕 очень красивая; Какой образ 😍😍😍; ❤️с любовью из франции; Красавица😍😍😍; Шикарна👏👏👏».

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