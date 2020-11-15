Співачка Оля Полякова обрадувала публіку, з'явившись в ефектному образі й оголосивши про участь у популярному телевізійному проекті
Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в епатажному вбранні.
Оля, відома своїм хітом "Королева ночі", "упакувала" спокусливі принади в рожевий корсет з рюшами і такого ж кольору панчохи. Шикарним доповненням до образу "а-ля дами 18 століття" стала пишна спідниця у вигляді решітки і висока зачіска з міні-короною.
"Сумували?) Сьогодні повертаюся в танці з зірками! Вмикайте 1+1 о 21: 00!",- підписала знімок довгонога красуня, яка "примірить" роль додаткового судді.
Користувачі кинулися обговорювати побачене: більшість висловили радість з приводу її участі в танцювальному шоу.
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"Як же приємно спостерігати за королевою😍"
"Так, сумували! Чекаємо сьогоднішній ефір!💥"
"Ви найкраща❤️"
"Богиня 👍🏻🎈"
"Веселіше буде ефір😂"
"Нарешті дочекалися!😘👍"
"Рада щоразу бачити виступи Ольги Полякової на танцях 🙌 💜 "
"Ще одна причина додивитися шоу до кінця)))"
"Шикарні ноги Ольга 🙏"
"Боже скільки фантазії і енергії... фонтан емоцій, спасибі що ви саме така..."
"А що інших зірок немає???"
"Є на що подивитися, краса завжди в ціні, великої любові вам 💕"
Раніше ми повідомляли, що Полякова показала крупним планом засмагле декольте в білосніжному банному халаті.
"Давно селфі не було!) я на зйомках, скучила! Хочу працювати і по вихідних, а ви?", - поділилася в підписі співачка.
Нагадаємо, розпалена Оля Полякова зізналася, чому ведеться на" доїння "як мужик: "хапаєте її...".
Як повідомляла Politeka, стривожена Полякова зізналася в проблемах зі здоров'ям, ситуація серйозна.
Також Politeka писала, що концерт Олі Полякової на межі зриву, українці масово здають квитки:"Кому він потрібен, бенкет під час чуми".