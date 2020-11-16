Відома модель Кайлі Дженнер показала себе на радість шанувальників

На фото Кайлі позувала в закритому купальнику з відкритою спиною. Частково наряд складався з мотузочок. Дівчина лежала на дивані, розвернувшись спиною до камери і демонструвала засмагле тіло. Волосся у Дженнер були розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Мені потрібен новий фільтр. Якщо у когось є для мене, то кидайте, будь ласка", - написав адміністратор групи.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Тьху, я буду сумувати за цим", "Люблю тебе", "вона така спокуслива, її тіло неймовірне"," така красива, дорога вау"," можу я попросити показати знімок камери, тому що у тебе, ймовірно, є фотографії Кайлі"," у мене є ключі","Супер-дівчинка".

Повідомлялося, що відома модель Кайлі Дженнер і її сестра Кім Кардашьян похвалилися формами без одягу.

Цього разу шанувальники поєднали дві різні фотографії Кім і Кайлі, представивши їх в гарячих образах: "дуже жарко".

Кайлі позувала оголеною, стиснувши бюст в руках. На голові красуні була капелюшок з вуаллю, крізь яку вона дивилася якось зухвало.

Нагадавши, розкішна Кайлі Дженнер запаморочила фанатам голову екстремальними розрізами

А ще Politeka писала, що спокусниця Демі Роуз переборщила з декольте, виваливши значний бюст

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер влаштувала приємні витівки у ванній при свічках



