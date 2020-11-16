Настя Каменських, Віра Брежнєва, Анастасія Волочкова та інші зірки похвалилися образами в окулярах

На першому фото показала себе Настя Каменських. Красуня здалася в білій сорочці, купальнику і спідниці. Образ співачка доповнила великими жовтими окулярами, які не закривали очі. Зірка цього разу хвалилася своїм відпочинком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому фото вже була Віра Брежнєва. Зірка залишила волосся розпущеним, а закрила очі чорними окулярами. Співачка сиділа в авто, а образ доповнила теплим светром.

Закриває трійку Анастасія Волочкова. Зірка позувала в легкій сукні і тапочках, а образ доповнила великими чорними окулярами. Як можна помітити, балерина перебувала на відпочинку в Туреччині, де проводила відпустку.

На четвертому кадрі вже Альбіна Джанабаєва. Зірка сиділа в піджаку і майці. Як можна помітити, дівчина перебувала на пляжі, зручно влаштувавшись на шезлонгу. Співачка залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильними окулярами.

Закриває п'ятірку Анфіса Чехова. Зірка зараз відпочиває на Мальдівах, тому показала себе в чорному купальнику. Красуня лежала на гамаку, а поруч можна побачити велику капелюшок. Телеведуча доповнила образ стильними чорними окулярами в білій оправі.

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