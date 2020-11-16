Настя Каменских, Вера Брежнева, Анастасия Волочкова и другие звезды похвастались образами в очках

На первом фото показалал себя Настя Каменских. Красотка показалась в белой рубашке, купальнике и юбке. Образ певица дополнила большими желтыми очками, которые не закрывали глаза. Звезда в этот раз хвасталась своим отдыхом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото уже была Вера Брежнева. Звезда оставила волосы распущенными, а закрыла глаза черными очками. Певица сидела в авто, а образ дополнила теплым свитером.

Закрывает тройку Анастасия Волочкова. Звезда позировала в легком платье и тапочках, а образ дополнила большими черными очками. Как можно заметить, балерина находилась на отдыхе в Турции, где проводила отпуск.

На четвертом кадре уже Альбина Джанабаева. Звезда сидела в пиджаке и майке. Как можно заметить, девушка находилась на пляже, удобно устроившись на шезлонге. Певица оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильными очками.

Закрывает пятерку Анфиса Чехова. Звезда сейчас отдыхает на Мальдивах, поэтому показала себя в черном купальнике. Красотка лежала на гамаке, а рядом можно увидеть большую шляпку. Телеведущая дополнила образ стильными черными очками в белой оправе.

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