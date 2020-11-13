Певица Настя Каменских всколыхнула публику особенным событием

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в роскошном платье, похожем на красный цветок.

Ткань, словно лепестки, нежно обернула пышный бюст артистки. При этом посередине корсета была прозрачная вставка, позволившая зрителям насладиться соблазнительными линиями ее упругих прелестей.

Необычный лук дополнила укладка с большим количеством геля: Настя максимально пригладила свои кучеряшки, прикрыв тоненькими локонами лицо.

"Рада выпустить великолепный ремикс #AHUEVO 🔥от талантливого французского диджея @bonjourlekid. Итак, Франция и все во всем мире - слушайте этот ремикс #AHUEVO и удачных вам выходных! Merci beaucoup, Франция 🖤", - похвасталась успехами Каменских - ее муж, рэпер Потап, может ею гордиться.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"🌹вы невероятная💕💕💕"

"Ой как прикольно ❤️😍"

"Та ты шооо💥💥💥"

Ранее мы сообщали, раздетая Каменских раскрыла свое идеальное утро. Девушка позировала в ванной, стоя перед зеркалом. Звезда повернулась к камере боком, блеснув оголенными плечики и частично спиной.

"Проснулась вот так 😄 Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным - мои обязательные атрибуты классного утра 🥰", - поделилась певица.

"Эффектно👍"; "Какая же вы красивая, с кудрями особенно, на мой вкус, совершенно прекрасная!"; "Класс, Потапу привет!"; "Зад правильно что не показывашь😂"; "Схожа на Маргариту з роману Булгакова🔥", - отреагировали поклонники.

Напомним, игривая Каменских избавилась от белья и соблазнила взглядом

Как сообщала Politeka, красотка-мама Насти Каменских поразила видом на семейных фото, Потапу повезло с тещей