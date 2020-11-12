Певица Настя Каменских показала свое обычное утро - и довела публику до экстаза
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в обнаженном виде.
Горячая брюнетка с распущенными волосами сфотографировала свое отражение в зеркале, судя по всему, в ванной. Настя, еще не растеряв окончательно совесть, повернулась боком, оставив "срам" за кадром. Но и без того, оголенные плечики и частично спина взбудоражили публику.
Каменских игриво посмотрела в сторону, улыбнувшись кончиками губ.
"Проснулась вот так 😄 Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным - мои обязательные атрибуты классного утра 🥰 А какие ваши? Расскажите 😘", - поделилась звезда, обратившись к пользователям.
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Те не заставили себя долго ждать с восторженными комментариями:
"Гарна🔥"
"Мне нужно увидеть больше !!! Я хочу увидеть больше!! 😍"
"Эффектно👍"
"Какая же вы красивая, с кудрями особенно, на мой вкус, совершенно прекрасная!"
"Кто это..."
"Класс, Потапу привет!"
"Зад правильно что не показывашь😂"
"Схожа на Маргариту з роману Булгакова🔥"
"Какая ты красивая солнышко!!! Больше фото выкладывай!!!!) 😘"
Ранее мы сообщали, рэпер Потап похвастался успехами жены Насти Каменских в своем Инстаграм. Скоро должна выйти ее новая песня. Потап уже не может дождаться.
"Я обожаю, когда женщина поёт о своих чувствах, особенно моя @kamenskux #nk #vibe Я долго ждал выхода этой песни и писал фанам на вопрос «когда же у Насти будет лирика» скоро ... уже совсем скоро, как Вам эта история?", - делился в соцсети артист.
Напомним, игривая Каменских избавилась от белья и соблазнила взглядом