Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила красотой, примеряв полупрозрачный костюм

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.

«Настроение pantera negra», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Каменских позирует в полупрозрачном костюме для выступлений, эффектно изогнувшись в кадр.

«Ну что за конфетка», - ответила под снимком фотограф Соня Плакидюк.

Уточним, что другие поклонники знаменитости были «без ума» от увиденного.

«Лучшая», «как всегда – великолепная», «фигура великолепная», «вау, какая женщина», «крутышка», «восхитительный вид. Очень мило выглядишь. Балуй нас чаще», - пишут они.

До этого сообщалось, что певица Настя Каменских показала свое обычное утро - и довела публику до экстаза

Горячая брюнетка с распущенными волосами сфотографировала свое отражение в зеркале, судя по всему, в ванной. Настя, еще не растеряв окончательно совесть, повернулась боком, оставив "срам" за кадром. Но и без того, оголенные плечики и частично спина взбудоражили публику.

Каменских игриво посмотрела в сторону, улыбнувшись кончиками губ.

Напомним, игривая Каменских избавилась от белья и соблазнила взглядом