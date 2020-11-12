Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила красотой, примеряв полупрозрачный костюм
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.
«Настроение pantera negra», - говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Каменских позирует в полупрозрачном костюме для выступлений, эффектно изогнувшись в кадр.
«Ну что за конфетка», - ответила под снимком фотограф Соня Плакидюк.
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Уточним, что другие поклонники знаменитости были «без ума» от увиденного.
«Лучшая», «как всегда – великолепная», «фигура великолепная», «вау, какая женщина», «крутышка», «восхитительный вид. Очень мило выглядишь. Балуй нас чаще», - пишут они.
До этого сообщалось, что певица Настя Каменских показала свое обычное утро - и довела публику до экстаза
Горячая брюнетка с распущенными волосами сфотографировала свое отражение в зеркале, судя по всему, в ванной. Настя, еще не растеряв окончательно совесть, повернулась боком, оставив "срам" за кадром. Но и без того, оголенные плечики и частично спина взбудоражили публику.
Каменских игриво посмотрела в сторону, улыбнувшись кончиками губ.
Напомним, игривая Каменских избавилась от белья и соблазнила взглядом