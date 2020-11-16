Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і розповіла про контент
На фото Сьюзі позувала в комбінезоні білого кольору, який практично не прикрив п'яту точку. Зірка танцювала під пісню, демонструючи тільки своє тіло на кадрах. Спочатку красуня показала накачані ноги, а потім розвернулася і хвалилася пружними сідницями. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я кожен день в Тіктоку з новими відео! Йди за мною", - написала Кортес.
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Красивий. Привіт з Вірменії", "яка краса, боже мій"," привіт, Дитинко, я люблю тебе"," виглядає маленько, але смачно"," ви приносите згорнутий перець чилі, і він виходить"," ви дійсно чарівні"," так у тебе хороший горбок нижче твого пупка","цей хвіст повинен показати дегустацію".
Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала свою ідеальну фігуру.
Дівчина насолоджується відпочинком в басейні, примірявши крихітне бікіні яскравого рожевого кольору, ледь стримує її видатні форми. До камери вона повернулася спиною, виставивши на загальний огляд свої знамениті сідниці.
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